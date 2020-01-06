В Прикамье пенсионерку ограбил 16-летний подросток

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:50:20+03:00

Его удалось задержать только через два года

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В Кунгуре полицейские раскрыли грабеж двухлетней давности.

- Еще в ноябре 2017 года на 64-летнюю женщину, которая шла домой, напал неизвестный, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Завязалась борьба, женщина упала и сильно ударилась. Из рук у нее кто-то вырвал сумку, в которой были деньги и продукты питания. Ее увезли в больницу.

Все произошло настолько быстро, что женщина не смогла описать приметы нападавшего. Тогда полицейские обратились в СМИ и попросили откликнуться тех, кто мог видеть произошедшее.

И вот спустя два года подозреваемый, наконец, был задержан.

- Сейчас ему 18 лет, полицейские проверяют его на предмет причастности к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU