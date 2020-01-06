«Молот-Прикамье» начал новогоднюю серию игр с победы над «Ижсталью»

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:00:16+03:00

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В упорной борьбе пермским хоккеистам удалось переиграть команду из Удмуртии на их площадке.

- У нас традиционно с «Ижсталью» игры, как говорится, от ножа, - прокомментировал итоги матча главный тренер пермского хоккейного клуба "Молот-Прикамье" Павел Десятков. - Получается так, что мы на выезде приобретаем два очка, а дома соперник пока у нас их забирает.

Так вышло и на этот раз. С самого начала пермяки повели атаку на ворота хозяева ледового поля и на 13-й минуте забили гол. Шайбу забросил Давид Мнацян.

Но во втором периоде ижевцы смогли сравнять счет, и ничья продержалась до конца основного периода. Овертайм оказался «сухим». И все решила серия буллитов, в которой пермяки оказались удачливей: победный бросок совершил Владимир Королёв.

ИСТОЧНИК KP.RU