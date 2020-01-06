В Прикамье пропала женщина с искусственным глазом

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:11:51+03:00

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В Березниках в первый день нового года пропала местная жительница, и ее до сих пор разыскивают родные. Они просят о помощи.

- Пожалуйста, помогите! – написали они на странице группы ВКонтакте «ЧП Березники». - Пропала Надежда Леонтьева, ей 45 лет, ее рост 1 метр 70 сантиметров. Она ушла из дома 1 января в районе седьмого квартала. Одета в бордовое пальто, синие джинсы, чёрная сумка, каштановые волосы до плеч. Правый глаз искусственный. Кто видел или, может быть, знает о ее местонахождении, просим срочно сообщить по телефону 8-982-464-09-54, в любое время дня и ночи. Важна любая информация!

Как предполагают родственники пропавшей, она могла пойти на кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU