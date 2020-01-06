2020-01-06T07:38:25+03:00
Общество

В Прикамье бензин подорожал на 50 копеек

На автозаправках в новом году подняли цены
Андрей МАТЛИН
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Цены на бензин в Прикамье одни из самых высоких в ПФО.Цены на бензин в Прикамье одни из самых высоких в ПФО.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В последний раз ценники менялись на автозаправочных станциях в нашем крае этим летом. Теперь это произошло снова. Цены на наиболее ходовой 92-й бензин поднялись, в среднем, на 50 копеек.

По данным сервиса benzin-price.ru, если в конце прошлого года средняя цена на этот бензин в Прикамье составляла 42 рубля 50 копеек за литр, то 1 января она равнялась 43 рублям 50 копейкам. Правда, потом цены немного снизились – до 43 рублей.

При этом на АЗС «Нефтехимпром» стоимость АИ-92 поднялась с 42 рублей 70 копеек до 43 рублей 20 копеек, а на лукойловских АЗС с 43 рублей 7 копеек до 43 рублей 57 копеек.

Ранее Росстат отмечал, что Пермский край занимает второе место по ценам на бензин в Приволжском федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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