2020-01-05T15:41:19+03:00
Происшествия

«Помогите найти!» В Прикамье объявили срочный сбор на поиски женщины, которая пропала в новогоднюю ночь

Последний раз ее видели в 3:00 1 января
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Встреча состоится 6 января в 13:00. Фото: Поисковый отряд "Регион 59"Встреча состоится 6 января в 13:00. Фото: Поисковый отряд "Регион 59"
Изменить размер текста:

В Кунгурском районе разыскивают 49-летнюю Елену Волкову. 1 января женщина вышла из гостей в селе Филипповка и пропала. На связь женщина не выходила.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили срочный сбор. Встреча состоится 6 января в 13:00 в Кунгуре около круглого магазина.

Приметы Елены: рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные, прическа «каре».

Была одета: платье голубое до колен, с цветочным принтом, колготки телесного цвета.

Особые приметы: родинка на левой щеке у носа.

Если вы видели Елену Волкову, просьба сообщить волонтерам или в полицию по телефонам: 02, 8-982-444-31-34

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Помогите найти!» В Прикамье объявили срочный сбор на поиски женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
В Перми экстренно сел самолет из Дубая
В Перми спасатели помогли собаке, которая провалилась в яму
В Перми на пожаре подросток получил травмы лица
«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем
В Прикамье иномарка насмерть сбила женщину
«Чудеса случаются!». В Прикамье полицейские помогли женщине, замерзающей на трассе, встретить Новый год с семьей
В Перми спасатели помогли мужчине, который чуть не упал с Коммунального моста
В Пермском крае за три года в 21 муниципалитете оборудуют площадки ГТО
«Перед Новым годом выкинули на мороз». Как сейчас выглядит кот, которого спасли пермские волонтеры
«Прождали более восьми часов». Пассажиры самолета, экстренно севшего в Перми, наконец вылетели в Санкт-Петербург
В Перми волонтеры объявили сбор на поиски мужчины, загадочно исчезнувшего месяц назад
Пожар в жилом доме в Перми: четырех человек эвакуировали
Пострадала семья с двумя детьми: на федеральной трассе в Прикамье столкнулись две легковушки
В Перми задержали пьяного грабителя
«Пришлось кружить над городом, чтобы выработать топливо». В Перми самолет совершил экстренную посадку
В Прикамье рысь забежала в город и устроилась на дереве
В Прикамье в массовом ДТП пострадали 3 ребенка
«Пересохнут краны в 350 домах». В «Новогоре Прикамье» сообщили об отключении воды в Перми в январе 2020 года
Жителей Прикамья предупредили в МЧС о сильном ветре и гололеде
В праздники в Прикамье количество вызовов «скорой» выросло на четверть
Жителю Прикамья вернули угнанный автомобиль
В Перми родители нашли в своей кровати тело 3-месячной дочери
В новогодние праздники в Перми происходят отключения водоснабжения
В Прикамье на видео попал мошенник, который делает себе подарки по чужой банковской карточке
В Перми объяснили, как в праздники должны убирать мусор и чистить дворы