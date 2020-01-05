«Помогите найти!» В Прикамье объявили срочный сбор на поиски женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
В Кунгурском районе разыскивают 49-летнюю Елену Волкову. 1 января женщина вышла из гостей в селе Филипповка и пропала. На связь женщина не выходила.
Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили срочный сбор. Встреча состоится 6 января в 13:00 в Кунгуре около круглого магазина.
Приметы Елены: рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные, прическа «каре».
Была одета: платье голубое до колен, с цветочным принтом, колготки телесного цвета.
Особые приметы: родинка на левой щеке у носа.
Если вы видели Елену Волкову, просьба сообщить волонтерам или в полицию по телефонам: 02, 8-982-444-31-34
ИСТОЧНИК KP.RU