«Помогите найти!» В Прикамье объявили срочный сбор на поиски женщины, которая пропала в новогоднюю ночь

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:41:19+03:00

Последний раз ее видели в 3:00 1 января

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В Кунгурском районе разыскивают 49-летнюю Елену Волкову. 1 января женщина вышла из гостей в селе Филипповка и пропала. На связь женщина не выходила.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили срочный сбор. Встреча состоится 6 января в 13:00 в Кунгуре около круглого магазина.

Приметы Елены: рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные, прическа «каре».

Была одета: платье голубое до колен, с цветочным принтом, колготки телесного цвета.

Особые приметы: родинка на левой щеке у носа.

Если вы видели Елену Волкову, просьба сообщить волонтерам или в полицию по телефонам: 02, 8-982-444-31-34

ИСТОЧНИК KP.RU