«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:26:12+03:00

В ГИБДД сообщили, что при стрельбе никто не пострадал Фото: Василий Вахрин

Водитель не раз привлекался к ответственности

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В Пермском крае в ночь на 4 января сотрудники полиции устроили погоню за лихачем. На трассе Пермь- Березники инспекторы ГИБДД попросили водителя автомобиля «Daewoo Nexia» остановиться, но на требования полицейский лихач не отреагировал.

Инспекторы включили проблесковые маячки и звуковую сирену и кинулись в погоню. Чтобы остановить преступника, пришлось стрелять по колесам. За рулем автомобиля находился 34-летний житель Соликамска. Мужчина не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Вот и в этот раз в его крови нашли 0,58 мг алкоголя. По данному факту проводится проверка.

В ГИБДД сообщили, что при стрельбе никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU