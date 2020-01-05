«Чудеса случаются!». В Прикамье полицейские помогли женщине, замерзающей на трассе, встретить Новый год с семьей

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:42:04+03:00

Она опоздала на свой автобус и не могла добраться до дома

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Настоящее новогоднее чудо произошло с жительницей Пермского края. 31 декабря женщина задержалась на работе и опоздала на автобус до дома и стояла на трассе Пермь-Екатеринбург. Женщина доехала на попутке до поселка ЮГ, а дальше никто не согласился ее везти.

Около 20:00 вечера ее заметили сотрудники полиции Эльнар Кульмашев и Александр Захаров. Полицейские подъехали к женщине, чтобы узнать, что случилось. Когда она рассказала о своей беде и, что теперь не может попасть домой, где ее ждут дети и мама, полицейские решили помочь.

Инспекторы остановили попутное транспортное средство и попросили водителя довезти женщину до пункта назначения.

- Новый год я встретила с семьей. Чудеса случаются! Спасибо и всех благ, - написала спасенная жительница поселка Шадейка.

ИСТОЧНИК KP.RU