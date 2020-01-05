В Пермском крае за три года в 21 муниципалитете оборудуют площадки ГТО

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:44:37+03:00

В 9 районах площадки обустроят уже в этом году Фото: Василий Вахрин

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В Прикамье в течение трех лет в 21 муниципалитете края появятся новые площадки ГТО. Правительство края утвердило список территорий, которым выделят финансирование.

С 2020 по 2022 года на строительство новых площадок из федерального и регионального бюджетов выделят 51 миллион рублей. В 9 районах площадки обустроят уже в этом году.

Также уделят внимание совершенствованию спортивной подготовки и закупят необходимое спортивно-техническое оборудование в спортивные школы Березников и Краснокамска. В частности, хоккейную школу «Кристалл».

Также в соликамской спортивной школе «Олимпиец» и Спортивной школе Свердловского района города Перми появилось спортивно-техническое оборудование для хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU