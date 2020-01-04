2020-01-04T17:25:37+03:00
Дом. Семья

«Перед Новым годом выкинули на мороз». Как сейчас выглядит кот, которого спасли пермские волонтеры

В приюте ищут хозяина для Перчика
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: приют "Матроскин".Фото: приют "Матроскин".
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В пермском приюте «Матроскин» ищут хозяина для кота по кличке Перчик.

- Перчик поразительно умный котик с непростой судьбой, - рассказали в приюте. - Перед самым новым годом кто-то выкинул его на улицу, и голодный малыш несколько дней скитался по улицам, умоляя людей спасти его от страшных морозов.

Кота подобрали неравнодушные люди и привезли его в «Матроскин». После того, как Перчика обогрели и накормили, оказалось, что он очень грациозный и статный кот.

- Он настоящий лев, лишь размером поизящней, - говорят в приюте.

Теперь красавцу коту ищут дом и любящих хозяев. Перчику около 3-4 лет, он кастрирован, обработан от паразитов и приучен к лотку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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