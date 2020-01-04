«Прождали более восьми часов». Пассажиры самолета, экстренно севшего в Перми, наконец вылетели в Санкт-Петербург

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажиры самолета Airbus-320 авиакомпании Red Wings, совершившего экстренную посадку в Перми, наконец смогли отправиться в Санкт-Петербург. Напомним, лайнер вылетел из Тюмени в шесть утра 4 января. Но во время полета возникли проблемы с навигационным оборудованием. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку. Вначале летчики намеревались сесть в екатеринбуржском аэропорту Кольцово, но там была нелетная погода. Поэтому самолет направили в Большое Савино.

Прежде чем сесть, лайнеру пришлось кружить над городом, чтобы выработать топливо.

- Были приведены в готовность все оперативные службы аэропорта, – рассказал пресс-секретарь пермского аэропорта «Большое Савино» Евгений Кузнецов. – Посадка прошла в 8.45 успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Самолет был направлен на стоянку, чтобы найти причину неисправности. А за пассажирами был направлен резервный борт авиакомпании Red Wings из Москвы. Он вылетел в Санкт-Петербург в 17.20. Таким образом, пассажирам пришлось провести в пермском аэропорту более восьми часов.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту нештатной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU