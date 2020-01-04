Пострадала семья с двумя детьми: на федеральной трассе в Прикамье столкнулись две легковушки

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На федеральной трассе «М-7 Волга» вблизи отворота на поселок Шумиха в Нытвенском городском округе днем 3 января произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в краевой полиции, на 423-м километре дороги 59-летний водитель Renault Sandero – житель Ижевска - не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с Lada Granta, в которой ехала семья с двумя маленькими детьми.

У отечественной легковушки смяло капот и переднюю дверь. На место выехали все оперативные службы, в том числе 9 машин и 22 человека из единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нытвенского городского округа.

- Пожарные деблокировали людей, находящихся в автомобиле, - рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях Пермского края. - Врачи скорой медицинской помощи доставили пострадавших в городскую больницу.

- При аварии пострадали пять человек: оба водителя и трое пассажиров Lada: 36-летняя женщина и двое маленьких детей, - сообщали в пресс-службе ГУ МВД. – Водитель Renault и двое пассажиров Lada Granta были госпитализированы. 37-летнему водителю Lada и одному из пассажиров была оказана амбулаторная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU