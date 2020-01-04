В Перми задержали пьяного грабителя
В Перми 80-летняя женщина вечером возвращалась домой – она живет на улице Халтурина в Мотовилихинском районе. Но едва пенсионерка зашла в свой подъезд, как на нее напал незнакомый мужчина и отобрал сумку, где лежал кошелек с деньгами и документы.
Женщина обратилась в полицию.
- В кратчайшие сроки сотрудники отдела уголовного розыска задержали нападавшего, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Им оказался 30-летний неработающий, ранее судимый местный житель, который в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сумку вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU