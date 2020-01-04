В Перми задержали пьяного грабителя

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:18:54+03:00

Он отобрал у пенсионерки сумку с деньгами

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В Перми 80-летняя женщина вечером возвращалась домой – она живет на улице Халтурина в Мотовилихинском районе. Но едва пенсионерка зашла в свой подъезд, как на нее напал незнакомый мужчина и отобрал сумку, где лежал кошелек с деньгами и документы.

Женщина обратилась в полицию.

- В кратчайшие сроки сотрудники отдела уголовного розыска задержали нападавшего, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Им оказался 30-летний неработающий, ранее судимый местный житель, который в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сумку вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU