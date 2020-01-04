«Пришлось кружить над городом, чтобы выработать топливо». В Перми самолет совершил экстренную посадку

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:58:09+03:00

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Утром 4 января в аэропорту Перми совершил экстренную посадку самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург. Как сообщили в аэропорту Большое Савино, пилотам пришлось принять это решение из-за проблем с навигационным оборудованием. Прежде чем сесть, самолету пришлось кружить над городом, чтобы выработать топливо.

- Посадка прошла успешно, никто из 176 пассажиров не пострадал, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. – Сейчас самолет находится на стоянке в аэропорту. Если удастся устранить причину неисправности, то он продолжит полет. Если же оперативно исправить не удастся, за пассажирами будет выслан запасной борт. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту, им, согласно авиационным правилам, предложили чай и горячую еду.

ИСТОЧНИК KP.RU