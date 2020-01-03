Жителей Прикамья предупредили в МЧС о сильном ветре и гололеде

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:32:24+03:00

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Резкое изменение погоды с оттепелями и заморозками грозят жителям Прикамья различными неприятностями. Об этом прикамцев предупредили в региональном подразделении МЧС.

- В ночь на 4 января и днем, по данным метеорологов, ожидаются мокрый снег, в отдельных районах весьма вероятный гололедно-изморозевые отложения, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Ожидается юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, заторы на дорогах, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Лучше не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать возле них автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU