В праздники в Прикамье количество вызовов «скорой» выросло на четверть

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:04:37+03:00

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- В предпраздничный день и в праздники количество обращений жителей Прикамья в скорую помощь увеличилось почти на 25 процентов по сравнению с обычными днями, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения Пермского края. - Так, 31 декабря, накануне нового года, было зарегистрировано около 1 тысячи 800 вызовов «скорой», 1 января – уже около 2 тысяч.

Увеличение обращений за медицинской помощью медики объясняют как последствиями праздничных обычаев, так и погодными явлениями: температура воздуха в последнее время то повышается, то понижается, меняется и атмосферное давление, что сказывается на самочувствии людей, имеющие те или иные недуги.

ИСТОЧНИК KP.RU