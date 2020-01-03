Жителю Прикамья вернули угнанный автомобиль

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:36:28+03:00

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Утром 2 января праздничное настроение жителя поселка Кама Юсьвинского района было напрочь испорчено: ночью кто-то залез в его гараж, который он выстроил рядом с домом. Его верного «УАЗика» на месте не было.

С тяжелым сердцем он пошел в полицию. Но уже через день праздничное самочувствие к нему вернулось. Как и его автомобиль.

- Сотрудники местной полиции нашли его на седьмом километре автодороги Кама -Шемейный, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Установили и личность подозреваемого угонщика. Им оказался 28-летний местный житель. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту угона автомобиля «УАЗ» возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU