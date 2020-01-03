В Перми родители нашли в своей кровати тело 3-месячной дочери
Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе на улице Водозаборная. Ранним утром 2 января на тревожный телефон поступило сообщение о гибели трехмесячной девочки.
Позвонили сами ее родители.
На место выехала следственная группа отделения полиции, прокуратуры и следственного отдела района.
- Родители рассказали, что их дочка спала вместе с ними в одной кровати, а утром, когда они проснулись, то увидели, что ребенок не подает признаков жизни, - сообщили в следственном отделе Орджоникидзевского района.
Рассматривается версия, что взрослые могли задавить по неосторожности младенца во сне, но точную причину смерти девочки следователи пока не называют.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, - отмечают они.
ИСТОЧНИК KP.RU