В Перми родители нашли в своей кровати тело 3-месячной дочери

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:53:53+03:00

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Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе на улице Водозаборная. Ранним утром 2 января на тревожный телефон поступило сообщение о гибели трехмесячной девочки.

Позвонили сами ее родители.

На место выехала следственная группа отделения полиции, прокуратуры и следственного отдела района.

- Родители рассказали, что их дочка спала вместе с ними в одной кровати, а утром, когда они проснулись, то увидели, что ребенок не подает признаков жизни, - сообщили в следственном отделе Орджоникидзевского района.

Рассматривается версия, что взрослые могли задавить по неосторожности младенца во сне, но точную причину смерти девочки следователи пока не называют.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, - отмечают они.

ИСТОЧНИК KP.RU