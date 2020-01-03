В новогодние праздники в Перми происходят отключения водоснабжения
Жителям 25 пермских многоэтажек уже пришлось посидеть в праздники без воды. Аварии на водоводах происходили в нескольких районах города.
По информации коммунальщиков из компании «Новогор Прикамье», к 3 января все аварии, кроме одной, к утру 3 января были устранены. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются только на улице Бумажников, раскопки ведутся в районе дома №2.
К часу ночи 3 января удалось починить водовод на улице Карпинского, где с 12 часов дня 2 января воду пришлось отключить в домах на улицах Карпинского, 51, 51А, 57, 57А,
Молодежная, 24 и Самолетная, 44.
К двумя часам ночи 3 января воду подали в дома на улицах Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, Евгения Пузырева, 14, Мозырьский 2-й, 30, Цимлянская, 50. Ее отключили 2 января в 19.10.
Также 2 января водоснабжение отключали на несколько часов днем в домах на улицах Серебрянский проезд, 9, 11, 12, 13, 15, 17 и Адмирала Ушакова, 8.
Если в этих домах воды не будет или она будет идти с перебоями, жителям предлагают обращаться в управляющие организации.
ИСТОЧНИК KP.RU