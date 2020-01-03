В новогодние праздники в Перми происходят отключения водоснабжения

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:25:28+03:00

Что, и в праздники без воды? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Жителям 25 пермских многоэтажек уже пришлось посидеть в праздники без воды. Аварии на водоводах происходили в нескольких районах города.

По информации коммунальщиков из компании «Новогор Прикамье», к 3 января все аварии, кроме одной, к утру 3 января были устранены. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются только на улице Бумажников, раскопки ведутся в районе дома №2.

К часу ночи 3 января удалось починить водовод на улице Карпинского, где с 12 часов дня 2 января воду пришлось отключить в домах на улицах Карпинского, 51, 51А, 57, 57А,

Молодежная, 24 и Самолетная, 44.

К двумя часам ночи 3 января воду подали в дома на улицах Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, Евгения Пузырева, 14, Мозырьский 2-й, 30, Цимлянская, 50. Ее отключили 2 января в 19.10.

Также 2 января водоснабжение отключали на несколько часов днем в домах на улицах Серебрянский проезд, 9, 11, 12, 13, 15, 17 и Адмирала Ушакова, 8.

Если в этих домах воды не будет или она будет идти с перебоями, жителям предлагают обращаться в управляющие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU