2020-01-03T08:25:28+03:00
Общество

В новогодние праздники в Перми происходят отключения водоснабжения

Воду перекрывают из-за аварий
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Что, и в праздники без воды?Что, и в праздники без воды?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жителям 25 пермских многоэтажек уже пришлось посидеть в праздники без воды. Аварии на водоводах происходили в нескольких районах города.

По информации коммунальщиков из компании «Новогор Прикамье», к 3 января все аварии, кроме одной, к утру 3 января были устранены. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются только на улице Бумажников, раскопки ведутся в районе дома №2.

К часу ночи 3 января удалось починить водовод на улице Карпинского, где с 12 часов дня 2 января воду пришлось отключить в домах на улицах Карпинского, 51, 51А, 57, 57А,

Молодежная, 24 и Самолетная, 44.

К двумя часам ночи 3 января воду подали в дома на улицах Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, Евгения Пузырева, 14, Мозырьский 2-й, 30, Цимлянская, 50. Ее отключили 2 января в 19.10.

Также 2 января водоснабжение отключали на несколько часов днем в домах на улицах Серебрянский проезд, 9, 11, 12, 13, 15, 17 и Адмирала Ушакова, 8.

Если в этих домах воды не будет или она будет идти с перебоями, жителям предлагают обращаться в управляющие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогодние праздники в Перми происходят отключения водоснабжения
В Прикамье на видео попал мошенник, который делает себе подарки по чужой банковской карточке
В Перми объяснили, как в праздники должны убирать мусор и чистить дворы
В Перми в аварии пострадали двое детей
В Перми в доме после пожара нашли тело мужчины
Фотофакт: 2 января пермяки выстроились в огромную очередь в художественную галерею
"Доберман откопал мешок с Евой из сугроба и принес хозяину". Волонтеры ищут дом чудом спасенному щенку
В Перми с высоты упал мужчина и разбился насмерть
31 декабря по дороге в Пермь погиб известный поэт
"Есть пострадавшие". В Прикамье в новогоднюю ночь в окно квартиры попала петарда
В Перми уже две недели разыскивают пропавшего при странных обстоятельствах мужчину
Лидер группы Rammstein выступит в Перми с концертом
В Перми забытый в подъезде новогодний подарок приняли за взрывчатку
В Перми собака покусала 12-летнего мальчика
В Пермском крае в ДТП серьезно пострадал водитель иномарки, вылетевший на встречную полосу
«Первые детишки-2020». В новогоднюю ночь в Перми одновременно появились на свет мальчик и девочка
В каникулы пермская набережная превратится в подводный мир
В новогоднюю ночь на эспланаде погуляли 50 тысяч пермяков
Пермский аэропорт возобновил работу в штатном режиме
В Пермском крае автобус протаранил трактор и легковушку, а потом опрокинулся в кювет
В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины с потерей памяти
«Ветра, морозы и оттепели». Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае
50 человек эвакуировались. Серьезный пожар тушили в пермской высотке в новогоднюю ночь