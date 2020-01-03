2020-01-03T07:26:18+03:00
Общество

В Прикамье на видео попал мошенник, который делает себе подарки по чужой банковской карточке

Он нашел потерянную дамскую сумочку
Андрей МАТЛИН
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В полиции распространили видеозапись с камеры наблюдения. Фото: скриншот видео.В полиции распространили видеозапись с камеры наблюдения. Фото: скриншот видео.
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В предпраздничный суете жительница Березников потеряла свою сумочку, в которой, в том числе, лежала бесконтактная пластиковая карточка. Особенность такой карты в том, что с нее можно снимать суммы до 1 тысячи рублей, не вводя пин-код. Через некоторое время женщине стали приходить эсэмэски с информацией о том, что кто-то снимает с ее карточки деньги.

Сообщение об этом опубликовали в паблике ВКонтакте «ЧП Березники». Его пользователь посоветовали владелице карты срочно заблокировать ее. Она так и сделала, но до этого тот, кто нашел сумочку, успел снять более 4 тысяч рублей.

После того, как она обратилась в полицию, полицейские стали осматривать видеокамеры, установленные в тех банкоматах, откуда снимались деньги. Они зафиксировали того, кто обналичивал средства. Однако разыскать подозреваемого пока не удалось. Сотрудники полиции распространили видеозапись через местную телекомпанию ТНТ-Березники. Всех, кто опознает того, кто изображён на видеозаписи, они просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8 (3424) 211-737 и 8-992-20-88-331.

ИСТОЧНИК KP.RU

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