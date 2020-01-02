В Перми в аварии пострадали двое детей

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:24:38+03:00

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В аварии в Перми пострадали двое детей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, вечером 2 января по Восточному обходу в направлении микрорайона "Садовый" двигалась "четырнадцатая". Женщина-водитель не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем "Лада Приора", который двигался по встречной полосе.

- В результате аварии пострадали два пассажира "Приоры" - 7 и 8 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - Они будут выздоравливать дома. В момент столкновения, к счастью, дети находились в специальных креслах, поэтому пострадали не очень сильно.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU