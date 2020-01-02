В Перми в доме после пожара нашли тело мужчины

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:50:57+03:00

Пока есть только предварительная версия причины пожара Фото: Василий Вахрин

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В Перми на пожаре погиб мужчина. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, вечером 1 января загорелся частный дом в микрорайоне Ширяиха. На место ЧП выехали пожарные. После того, как они потушили разгоревшееся пламя, в доме обнаружили тело мужчины.

- Скорее всего, причиной пожара стала неосторожность при курении в доме, - сообщил источник. - По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU