"Доберман откопал мешок с Евой из сугроба и принес хозяину". Волонтеры ищут дом чудом спасенному щенку

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:14:15+03:00

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В Перми волонтеры ищут дом 3-месячному щенку по кличке Ева. Как рассказали волонтеры в соцсетях, несколько недель назад пермячка гуляла со своим доберманом. Неожиданно от прибежал вместе с мешком в зубах - внутри был щенок. Другой щенок, к сожалению, был уже мертв.

- Женщина отвезла щенка в центр реабилитации животных и приют "Островок надежды", - рассказали волонтеры. - Но скоро она будет в общем вольере, и шанс ее пристроить будет все меньше. Не для того эту сообразительную малышку спасли таким образом. Помогите найти ей руки, очень прошу. Ева вырастет небольшой, сможет жить и в квартире.

Еве примерно 3 месяца, она обработана от паразитов и первично привита. Очень любит человека. Если вы хотите взять Еву себе, звоните по телефонам 89129800533 (Елена),

+7 (982) 487-60-13 Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU