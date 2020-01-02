2020-01-02T10:26:08+03:00
Происшествия

31 декабря по дороге в Пермь погиб известный поэт

Ему было всего 35 лет
Елена КОНОВА
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Авария произошла утром. Фото пресс-службы госавтоинспекции МВД по УдмуртииАвария произошла утром. Фото пресс-службы госавтоинспекции МВД по Удмуртии
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31 декабря на трассе "Воткинск – Кельчино" произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще пять - пострадали. Как сообщается в официальном паблике литературного фестиваля "Компрос", одним из погибшим был известный поэт Марат Багаутдинов. Ему было всего 35 лет.

- Со студенческой скамьи Марат Багаутдинов писал стихи, - вспоминают в паблике. - Первая публикация состоялась в литературном журнале "Луч" (г. Ижевск) в 2004 году. Входил в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "Поэзия" в 2004, 2009 и 2012 годах. Издал две собственные книги стихов и неоднократно издавался в поэтических сборниках. Постоянный участник фестиваля "Компрос". Не верится, что так начинается год. И с нами больше нет Марата...

- Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии, - сообщает "КП"-Ижевск". - Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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