"Есть пострадавшие". В Прикамье в новогоднюю ночь в окно квартиры попала петарда

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:43:56+03:00

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В социальных сетях сообщили о том, что в ночь на 1 января в Березниках кто-то запустил петарду в окно квартиры по улице Юбилейная.

- Все это отработала полиция, есть видео с камер наблюдения, вас там хорошо видно, - сообщили в соцсети хозяева квартиры. - Есть пострадавшие. Отзовитесь, пока все можно уладить по-хорошему.

Между тем, в пресс-службе краевой полиции добавили, что в результате инцидента повреждено окно и какие-то элементы отделки квартиры.

- Проводится проверка по данному факту, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU