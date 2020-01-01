Лидер группы Рамштайн выступит в Перми с концертом

1 Янв. 2020 2020-01-01T19:18:27+03:00

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Предстоящей весной в Перми выступит лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн с метал-проектом, образованным совместно с Петером Тэгтгреном.

- Концерт назначен на 19 марта, - сообщает сайт «Мой город Пермь». - Тилль Линдеманн приедет в Пермь с концертом своего сольного проекта Lindemann. Площадкой для выступления легендарного дуэта станет Дворец спорта «Молот». В конце 2019 года Lindemann представил свой второй альбом F&M, съемки клипов для которого проходили в России. Теперь дует с новым материалом начинает большой тур. В его маршрут вошли восемь городов России, среди которых есть и Пермь.

Справка: Lindemann — метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Стиль дуэта можно охарактеризовать как провокационный и откровенный. Музыканты указывают своим слушателям на темные и скрытые стороны человека, как и вся поэзия Тилля Линдеманна.

ИСТОЧНИК KP.RU