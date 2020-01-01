2020-01-01T17:59:16+03:00
Происшествия

В Перми забытый в подъезде новогодний подарок приняли за взрывчатку

На место ЧП были вызваны все спецслужбы
Алена ОВЧИННИКОВА
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На место происшествия были стянуты все спецслужбы.На место происшествия были стянуты все спецслужбы.Фото: архив "КП"
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Два неприятных инцидента произошли накануне Нового года в Перми из-за забытых и оставленных вещей. 31 января около трех часов дня в доме на улице Кавалерийская, 30 бдительные жильцы обратили внимание лежащий на первом этаже пакет. Приближаться к нему жители не стали, а вызвали полицию.

- Как и положено в таких случаях, на место были вызваны все спецслужбы, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. - Пакет проверили, выяснилось, что в нем находился забытый кем-то новогодний подарок. Всем службам был дан отбой.

Аналогичная ситуация произошла в этот же день вечером, около 21.00 в микрорайоне Садовый. Здесь жильцы дома на улице Уинской,5 обнаружили в подъезде бесхозную коробку. Прибывшие стражи порядка проверили ее и обнаружили внутри мусор, который кто-то поленился донести до мусорных контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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