«Первые детишки-2020». В новогоднюю ночь в Перми одновременно появились на свет мальчик и девочка

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:28:37+03:00

Это произошло ровно в 1.05 у разных мамочек, но в одном роддоме

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В пермском краевом минздраве рассказали «Комсомольской правде» в Перми о том, кто первый родился новогоднюю ночь в Перми.

- Ситуация получилась очень интересная, - сообщили нам в пресс-службе краевого минздрава. – Первый ребенок 2020 года был не один, а сразу два. Это мальчик и девочка. Они появились на свет одновременно, в 01.05 у двух разных мам, но в одном и том же роддоме.

А вот если говорить обо всем Пермском крае, то первый ребенок 2020 года появился в Кунгуре. Это мальчик. И родился он в три часа ночи. Новогодней ночи!

Сейчас все новорожденные малыши, как им и положено, кушают и спят. А редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет семьи с этим радостным событием!

ИСТОЧНИК KP.RU