«Первые детишки-2020». В новогоднюю ночь в Перми одновременно появились на свет мальчик и девочка
В пермском краевом минздраве рассказали «Комсомольской правде» в Перми о том, кто первый родился новогоднюю ночь в Перми.
- Ситуация получилась очень интересная, - сообщили нам в пресс-службе краевого минздрава. – Первый ребенок 2020 года был не один, а сразу два. Это мальчик и девочка. Они появились на свет одновременно, в 01.05 у двух разных мам, но в одном и том же роддоме.
А вот если говорить обо всем Пермском крае, то первый ребенок 2020 года появился в Кунгуре. Это мальчик. И родился он в три часа ночи. Новогодней ночи!
Сейчас все новорожденные малыши, как им и положено, кушают и спят. А редакция «Комсомольской правды» от всей души поздравляет семьи с этим радостным событием!
ИСТОЧНИК KP.RU