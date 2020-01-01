В каникулы пермская набережная превратится в подводный мир

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:37:45+03:00

До 8 января здесь будут идти световые инсталляции

Изменить размер текста: A A

Все новогодние каникулы, вплоть до 8 января вечерняя пермская набережная превратится в подводный мир, который населяют огромные рыбы. Начинаться представления будут в 18.00 и продлятся они до 22.00.

- Интерактивные световые инсталляции разместятся около спуска с Соборной площади, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Динамические световые проекции преобразят стены спуска набережной с Соборной площади до амфитеатра на променадной части. Пространство превратится в подводный мир, который населяют огромные рыбы.

Также здесь установлены несколько интерактивных боксов, изображение на которых меняется в зависимости от движения зрителя.

Вдобавок гуляющие могут полюбоваться на ротонду, которая в этом году украшена особым образом.

Помимо развлекательных событий пермяки могут прогуляться по трем Новогодним маршрутам – центральному, в Кировском и Мотовилихинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU