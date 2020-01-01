«Ветра, морозы и оттепели». Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:10:07+03:00

В первую неделю года в Пермском крае будут и морозы и оттепель. Фото: Василий Вахрин

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Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в предстоящую неделю. В начале года пермяков ожидают погодные сюрпризы.

- В первой половине дня 1 января пройдет холодный фронт, температура воздуха в южной части края понизится до -8…-10°, продолжится небольшой или умеренный снег, - говорит инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В ночь на 2 января ожидается прояснение и кратковременное похолодание до -17…-23°, в Перми минимальная температура может приблизиться к -20°.

Днем 2 января на юге края будет малооблачно, в северо-западных районах облачность будет увеличиваться в связи с приближением нового циклона. Предварительно, температура воздуха ожидается в пределах -11…-16°.

В конце недели Пермский край окажется под влиянием обширного и глубокого циклона, смещающегося через Норвежское и Баренцево моря. Ожидается интенсивный заток очень теплого и влажного воздуха. В связи с этим будет дуть сильный ветер на обширной территории, в том числе в Пермском крае. Сильные снегопады возможны в горной части края. Температура воздуха будет резко расти, и 4 января вероятна оттепель до +1°.

ИСТОЧНИК KP.RU