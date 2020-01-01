50 человек эвакуировались. Серьезный пожар тушили в пермской высотке в новогоднюю ночь

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:34:55+03:00

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Пока жители Перми веселились, встречая Новый год, жителям высотки на Толбухина, 14 в микрорайоне Гайва, было не до смеха. В самый разгар веселья в квартире на седьмом этаже начался пожар. И жителям других квартир пришлось спешно выходить на улицу.

- Всего самостоятельно эвакуировались около 50 жильцов, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 1.25. В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека личного состава и семь единиц техники.

Пожар начался на балконе, загорелся находящийся там диван. Причины пожара сейчас выясняют специалисты пожарной лаборатории. Рассматриваются все версии: искра от фейерверка, неосторожное обращение с огнем или неосторожность при курении. И самой вероятной является последняя версия: пожар начался от непотушенной сигареты. Виновника сейчас устанавливают.

Возгорание удалось потушить в 01.51, пострадавших и погибших не было, а всего за минувшие сутки в Прикамье произошло 11 пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU