«С наступающим всех!». Актриса из Перми Катерина Шпица со своей семьей улетела из России на отдых
30 декабря известная актриса из Перми Катерина Шпица заинтриговала подписчиков своего Instagram следующим постом: «Я на каникулы! Первый раз буду праздновать НГ не в России! Кто угадает первый, куда я лечу, тому что-нибудь оттуда привезу!».
Фалловеры принялись гадать: «Сочи, Куршавель, Мадагаскар, Голландия, Япония, Китай, Белорусь…»
Интрига была открыта спустя несколько часов, когда на странице актрисы появился новый пост: «Прилетели! Нам уже рассказали в пути до отеля, что можно будет привезти отсюда необычного, аутентичного вьетнамского, так что на связи! С наступающим всех!!!» и фото, на котором Катерина Шпица вместе с сыном и женихом в легких футболках снялись на фоне вьетнамского аэропорта.
А спустя непродолжительное время на странице пермячки появилось романтическое фото на фоне вечернего моря.
ИСТОЧНИК KP.RU