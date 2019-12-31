2019-12-31T16:50:03+03:00
Общество

«С наступающим всех!». Актриса из Перми Катерина Шпица со своей семьей улетела из России на отдых

В своем Instagram она рассказала, где отпразднует Новый год
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Instagram Катерины Шпицы.Фото: Instagram Катерины Шпицы.
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30 декабря известная актриса из Перми Катерина Шпица заинтриговала подписчиков своего Instagram следующим постом: «Я на каникулы! Первый раз буду праздновать НГ не в России! Кто угадает первый, куда я лечу, тому что-нибудь оттуда привезу!».

Фалловеры принялись гадать: «Сочи, Куршавель, Мадагаскар, Голландия, Япония, Китай, Белорусь…»

Интрига была открыта спустя несколько часов, когда на странице актрисы появился новый пост: «Прилетели! Нам уже рассказали в пути до отеля, что можно будет привезти отсюда необычного, аутентичного вьетнамского, так что на связи! С наступающим всех!!!» и фото, на котором Катерина Шпица вместе с сыном и женихом в легких футболках снялись на фоне вьетнамского аэропорта.

А спустя непродолжительное время на странице пермячки появилось романтическое фото на фоне вечернего моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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