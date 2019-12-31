В Перми построили геронтологический центр на 150 мест
В Орджоникидзевском районе Перми завершилось строительство геронтологического центра. Он расположен на улице Лобвинской, 42. Уже получено заключение, и первые постояльцы смогут заехать в новое здание уже в первом квартале 2020 года.
Геронтологический центр будет обеспечивать уход за пожилыми пермяками, которые не могут справиться с самообслуживанием без посторонней помощи.
Вместимость нового центра - 150 мест, его площадь – 6,5 тысяч квадратных метров. При строительстве были учтены современные требования доступности, комфорта и безопасности условий проживания. В самом здании и на прилегающей территории предусмотрены многофункциональные зоны для организации досуга, реабилитации и активного образа жизни старшего поколения.
- В ныне действующем здании геронтологического центра планируется сделать капитальный ремонт, - сообщает пресс-служба краевого минсторя. - Территории обоих корпусов должны быть выполнены в едином стиле.
ИСТОЧНИК KP.RU