СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-31T11:15:50+03:00

К эспланаде, где пройдут основные гулянья, пермяков будут перевозить 8 автобусных и 3 трамвайных маршрута

Изменить размер текста: A A

В городском департаменте дорог и транспорта сообщили, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет бесплатным. Поэтому приехать в центр города и посмотреть на фейерверк, а также поучаствовать в праздничной программе пермяки смогут, даже не имея при себе наличных.

- С 01.00 до 04.00 отдельные маршруты будут перевозить пассажиров по праздничному расписанию. На линию выйдут 8 автобусных и 3 трамвайных маршрута. Проезд на них в новогоднюю ночь будет бесплатным, - поясняют в пресс-службе администрации города.

Автобусные маршруты №10, №14 и №68 от улицы Крисанова будут следовать по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы будут идти от Комсомольского проспекта по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршрутам следования. Эти автобусные маршруты будут осуществлять подвоз жителей Индустриального, Дзержинского, Ленинского, Свердловского и Мотовилихинского районов.

Автобусные маршруты №20 и №53 в направлении города от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской, Попова и далее по маршруту следования. Эти автобусные маршруты будут осуществлять подвоз жителей Кировского, правобережной части Дзержинского и Орджоникидзевского районов.

Автобусный маршрут №50 в направлении станции «Пермь-2» от Комсомольского проспекта будет курсировать по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Крисанова по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршруту следования. Этот автобусный маршрут будет осуществлять подвоз жителей Свердловского района.

Автобусные маршруты №32 и №77 будут работать без изменения схем движения. Они будут осуществлять подвоз жителей левобережной части Орджоникидзевского района (микрорайоны Васильевка, Левшино и Кислотные дачи), Мотовилихинского района (микрорайон Вышка-2), Индустриального района (проспект Декабристов и улица Карпинского).

Трамвайные маршруты №5, №7 и №11 будут осуществлять подвоз жителей Свердловского, Мотовилихинского и Индустриального районов к месту проведения новогодних мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU