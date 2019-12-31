2019-12-31T10:07:05+03:00
Общество

В Пермском крае после трансплантации почки девочка осталась без лекарств

Препараты пришлось закупать родителям за собственные деньги
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: правительство Прикамья.Фото: правительство Прикамья.
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В Кудымкаре ребенок-инвалид, перенесшая трансплантацию почки, осталась без необходимых лекарств. Нужные ей после серьезной операции препараты входили в состав льготных, однако родителям пришлось покупать их за свой счет. В дело пришлось вмешиваться прокуратуре.

- В апреле 2019 несовершеннолетняя перенесла трансплантацию почки, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Заключением консилиума врачей ей были рекомендованы лекарственные препараты, которыми по рецепту врача она не обеспечивалась. Жизненно важные препараты приобретал законный представитель ребенка за собственные денежные средства.

После прокурорский проверки главному врачу ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» было внесено представление. После чего девочке были выданы рецепты на получение необходимых лекарственных препаратов. Кроме того, в Минздрав были направлены документы для индивидуального льготного обеспечения лекарственными препаратами ребенка-инвалида.

За случившееся два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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