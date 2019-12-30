2019-12-30T17:49:08+03:00
Происшествия

В Перми на гайвинском мосте образовалась трещина

Это произошло из-за перепада температур
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Подслушано Пермь"Фото из группы "Подслушано Пермь"
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В социальных сетях появились фотографии гайвинского моста. Видно, что там появилась трещина. Очевидец сообщил, что это произошло в 12 часов 30 декабря.

- Мост развалится? - пишут в соцсетях пользователи сети. - Что происходит?

- Да не волнуйтесь, не развалится, - успокаивают пермяки.

В администрации Перми прокомментировали случившееся.

- Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства, трещина на верхнем слое - результат перепадов температур, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Изменения коснулись покрытия проезжей части, но не относятся к конструкции сооружения. Опасности она не представляет

ИСТОЧНИК KP.RU

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