В Перми на гайвинском мосте образовалась трещина
В социальных сетях появились фотографии гайвинского моста. Видно, что там появилась трещина. Очевидец сообщил, что это произошло в 12 часов 30 декабря.
- Мост развалится? - пишут в соцсетях пользователи сети. - Что происходит?
- Да не волнуйтесь, не развалится, - успокаивают пермяки.
В администрации Перми прокомментировали случившееся.
- Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства, трещина на верхнем слое - результат перепадов температур, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Изменения коснулись покрытия проезжей части, но не относятся к конструкции сооружения. Опасности она не представляет
ИСТОЧНИК KP.RU