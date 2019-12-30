В Прикамье волки нападают на бездомных псов на окраине города

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-30T14:08:35+03:00

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Жительница Прикамья опубликовала в местном паблике ВКонтакте «ЧП Березники» видео, которое вызвало оживленное обсуждение. В микрорайоне Чкалово волки задрали бродячую собаку. На окровавленном снегу видна характерная цепочка следов.

- Если собаки по снегу бегают, расставляя лапы пошире, то волки идут след в след, - объяснили охотники.

Местные жители сообщили, что видели серых хищников и в других районах города – в частности, в микрорайонах Усольский, Романово, в том числе, и возле школы.

- Власти с бродячими-то собаками, которые стали настоящим бедствием Березников, справиться не могут, а теперь еще и волки! – возмутилась одна из пользовательниц соцсетей.

Но другие посетители соцстранички постарались ее успокоить, мол, серые хищники, наоборот, стали разгуливать по городским улицам из-за того, что увеличилось количество беспризорных псов, и они за ними охотятся.

- Получается, что они теперь не только санитары леса, но и города! - отметил один из жителей Березников. – Выходит, они делают полезную работу за чиновников.

Местные охотоведы объясняют, что волки, в отличие от безнадзорных псов, не представляют для горожан особой опасности.

- Волки, действительно, повадились «снимать» на городских улицах бродячих псов, это для них легкая добыча, - говорит охотовед Соликамского района Владимир Наукович. - Но людей они сторонятся. Они понимают, чем для них чревато столкновение с человеком: когда мне доводилось добывать волков, в их шкуре я нередко обнаруживал застрявшую дробь. Обычно охотники, завидев серого хищника, сразу стреляют в него из чего придется, чтобы отпугнуть.

Тем не менее, на волков в Верхнекамье решили объявить всенародную охоту. В краевом правительстве также решили дать им бой.

- В новом году за каждого убитого волка в Прикамье будем выплачивать премию - по 10 тысяч рублей, - сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского края. - За последние 4 года численность волков возросла на 60 процентов, в крае насчитывается 520 особей. В этом году для регулирования популяции до безопасного уровня было убито 164 волка. Но этого мало, нужно добывать в год не менее 200 волков.

В Березниковском городском округе эту премию решили увеличить до 15 тысяч рублей за одного серого хищника. В Березниках и Усолье сформировали две бригады охотников на волков.

- С начала года мы уже добыли 21 волка, - сообщил охотовед Усольского района Альберт Халиуллин.

Не приведут ли такие меры к тому, что серых хищников в наших краях не станет, и что численность санитаров леса снизится до нуля?

- Обещанная премия в 10 или даже в 15 тысяч не компенсирует расходы на охоту, хотя подобная сумма позволит хоть как-то оправдаться перед женой, - объясняет Владимир Наукович. - Как мы говорим, волк «широко ходит» и он может за сутки пробежать 50 километров. Поэтому требуется много топлива для снегоходов, чтобы разведать и выследить зверя. Так что если популяцию серых хищников и удастся снизить, то ненамного.

ИСТОЧНИК KP.RU