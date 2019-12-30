В Прикамье мужчина избил друга до смерти и отвез тело в лес

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-30T14:03:35+03:00

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В Пермском крае осудили 54-летнего жителя Чусовского района. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

В ноябре прошлого года в лесу волонтеры нашли тело 32-летнего мужчины. Он числился пропавшим без вести. Экспертиза показала, что смерть мужчины была насильственной. Через некоторое время сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Чусового.

Полицейские выяснили, что последним погибшего видел его приятель. Мужчины вместе выпивали. Между друзьями произошла ссора, в ходе которой 54-летний мужчина несколько раз ударил своего друга тупым предметом по голове и по телу. Потерпевший получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

Осужденный положил тело друга в багажник, вывез в лес и скинул в снег. В отношении него возбудили уголовное дело и осудили. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU