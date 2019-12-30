Безопасность путепровода на улице Карпинского проверит краевая прокуратура

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-30T13:28:27+03:00

Ранее на дороге стояли знаки ограничения нагрузки до «10 тонн». Сейчас их убрали Фото: Василий Вахрин

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В Перми краевая прокуратура проверит наличие оснований для снятия ограничения нагрузки в 10 тонн для путепровода улице Карпинского. Издание «Business Class» сообщает о том, что в надзорный орган обратилась депутат городской думы.

Депутат просила специалистов прокуратуры уточнить правомерность снятия ограничения массы, запросить документы, подтверждающие ремонт и проведение осмотров улицы. Также она просила принять меры прокурорского реагирования, если будут найдены нарушения.

Ранее на дороге стояли знаки ограничения нагрузки до «10 тонн». Сейчас их убрали. В мэрии депутату объяснили, что ограничения сняты в связи с реконструкцией улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU