МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются снегопады, метель и сильный ветер

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-30T12:48:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. Последние дни уходящего года подготовили для пермяков сюрпризы в виде метелей, сильного снегопада, ветра и морозов. Также в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что на дорогах возможен гололед.

Порывы ветра могут достигать 19 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, в горах и низинах до -25°, с повышением утром до -10,-15°, в горах и низинах до -20°, днем -4,-9°

К вечеру 31 декабря потеплеет и в новогоднюю ночь в Прикамье будет не ниже -5 градусов. Небольшое похолодание наступит на следующий день. Днем 1 января температура опустится до - 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU