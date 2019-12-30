2019-12-30T12:48:15+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются снегопады, метель и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 19 м/с
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На дорогах возможен гололед.На дорогах возможен гололед.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. Последние дни уходящего года подготовили для пермяков сюрпризы в виде метелей, сильного снегопада, ветра и морозов. Также в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что на дорогах возможен гололед.

Порывы ветра могут достигать 19 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, в горах и низинах до -25°, с повышением утром до -10,-15°, в горах и низинах до -20°, днем -4,-9°

К вечеру 31 декабря потеплеет и в новогоднюю ночь в Прикамье будет не ниже -5 градусов. Небольшое похолодание наступит на следующий день. Днем 1 января температура опустится до - 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье волки нападают на бездомных псов на окраине города
В Прикамье мужчина избил друга до смерти и отвез тело в лес
Безопасность путепровода на улице Карпинского проверит краевая прокуратура
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются снегопады, метель и сильный ветер
В Перми на маршрут выпустили новый трамвай «Лев»
В Перми на Героев Хасана открыли участок дороги около торгового центра «Шоколад»
В Прикамье при столкновении машины «Скорой» и микроавтобуса пострадала фельдшер
"Исполнила свою мечту". В Перми тяжело больная девочка стала ведущей новостей
Жителей Прикамья осудят за кражу чугунной ванны
"Машина превратилась в огромный сугроб". В Прикамье нашли иномарку пропавшего 44-летнего мужчины
Во всех районах города открылись ледовые городки
В Перми из-за непогоды задерживают вылеты и прилеты
В 2020 году в Перми начнется строительство новой галереи
Перед Новым годом цены на такси в Перми взлетели в два раза
В Прикамье мужчина пытался сбежать от долгов через окно
«На стенах плесень и черные разводы». В Прикамье закрыли опасное кафе
«Как в сказке». В Перми к Новому году украсили новый трамвай
В Перми во время движения у грузовика отпало колесо
В Перми арестовали 119 партий снюса
«Ходить невозможно!» Пермяки пожаловались на состояние тротуаров в центре города
Пермяки обсуждают черный дым в центре Перми
По пути в Прикамье пропали туристы на снегоходах
В Перми на стадионе «Энергия» построят многофункциональный комплекс
Как изменился щенок-полицейский, которого пермяки назвали Северус
Видео: пермские автомобилисты соорудили елку из внедорожников