В Перми на Героев Хасана открыли участок дороги около торгового центра «Шоколад»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-30T11:56:16+03:00

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В Свердловском районе Перми закончились работы по переустройству водопровода, канализации и сетей связи на участке улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводская до здания в районе ТЦ «Шоколад». Движение открыто по четырем полосам.

Работы на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева продолжаются, там для движения по-прежнему доступны 2 полосы по одной в каждом направлении. Там будет 6 полос, по три в каждую сторону. Взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Полностью закончить реконструкцию улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU