2019-12-30T11:16:16+03:00
Общество

"Исполнила свою мечту". В Перми тяжело больная девочка стала ведущей новостей

Лизе Беляевой 16 лет и у нее спинально-мышечная дистрофия
Лилия Абибулаева
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Лиза учиться в школе, играет на укулеле и мечтает поступить на филологический факультет университета. Фото: Фонд "Дедморозим"Лиза учиться в школе, играет на укулеле и мечтает поступить на филологический факультет университета. Фото: Фонд "Дедморозим"
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Лиза Беляева занимается в школе журналистики и мечтает стать телеведущей. В канун Нового года мечта Лизы осуществилась. Сегодня она приехала в студию и провела свой первый эфир.

Последние два года Лиза - подопечная фонда «Дедморозим». Все мышцы в организме девочки постепенно перестают двигаться, но, несмотря на это, Лиза учиться в школе, играет на укулеле и мечтает поступить на филологический факультет университета.

Перед записью эфира Лиза очень волновалась. Ей сделали укладку, грим, звуковой тракт. Лиза справилась отлично, эфир записали с первого раза.

- Самое сложное на записи эфира было — справиться с волнением, — рассказывает Лиза. — Я думала, мы сто раз будем записываться, а мы с первого раза всё записали!

С дебютом 16-летнюю девочку поздравили все члены съемочной группы.

Фонд «Дедморозим» помогает Лизе собрать деньги на высокотехнологичную медтехнику, которая необходима девочке, чтобы дышать.

До 00:00 31 декабря фонд планирует собрать 3 миллиона рублей, чтобы помочь всем детям. жизнь которых зависит от денег. Присоединиться к «Марафону чудес» и исполнить главное новогоднее желание тяжелобольных детей — жить — можно на сайте фонда «Дедморозим» до 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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