Жителей Прикамья осудят за кражу чугунной ванны

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-30T10:22:10+03:00

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Два жителя Кизела проникли в квартиру к местной жительнице, в которой долго никто не жил. Оттуда мужчины вытащили чугунную ванну. Один из воров на следующий день вернулся в квартиру, чтобы забрать радиаторы отопления, но его заметили.

Хозяйка квартиры написала заявление. Сотрудники полиции быстро задержали преступников. Оказалось, один из них уже был судим за аналогичное преступление. Мужчины хотели сдать ванну на металлолом за 4 тысячи рублей. Преступление они совершили в состоянии алкогольного опьянения. В ходе предварительного расследования похищенное имущество изъято и возвращено собственнице.

Как сообщили в ГУ МВД по Перскому краю, суд назначил злоумышленникам наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU