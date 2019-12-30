2019-12-30T09:33:58+03:00
Общество

В 2020 году в Перми начнется строительство новой галереи

Она переедет на завод Шпагина
Лилия Абибулаева
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На строительство потратят 4 миллиарда рублей, еще один миллиард уйдет на установку специального оборудования. Фото: министероство строительства ПрикамьяНа строительство потратят 4 миллиарда рублей, еще один миллиард уйдет на установку специального оборудования. Фото: министероство строительства Прикамья
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Власти Перми объявили конкурс на строительство здания новой пермской галереи, которая разместится на территории завода им. Шпагина. Подрядчик должен приступить к строительству в 2020 году. Согласно проекту архитектурного бюро «SPEECH», площадь галереи составит 21, 639 квадратных метров. Со стороны Камы у здания будут панорамные окна.

Рядом с новой галереей планируется сохранить три старых строения, их отремонтируют и используют для расширения пространства галереи.

На строительство потратят 4 миллиарда рублей, еще один миллиард уйдет на установку специального оборудования.

По плану, первых посетителей галерея должна принять уже в 2023 году.

- Мы очень рады, что работа идет по согласованному графику: есть архитектурный проект, сейчас запускается конкурс на строительство. А мы готовимся к переезду - так как в новом здании экспозиционные площади увеличатся в пять раз, у галереи наконец-то появится возможность показать те произведения, которые всю жизнь или долгое время находились в запасниках, часть из них мы уже начали реставрировать, - отметила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян

ИСТОЧНИК KP.RU

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