2019-12-30T08:45:26+03:00
Общество

Перед Новым годом цены на такси в Перми взлетели в два раза

Цена «Эконома» подпрыгнула до «Бизнес-класса»
Лилия Абибулаева
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Если хотите ехать без пробок по объездной - цена на 100 рублей вышеЕсли хотите ехать без пробок по объездной - цена на 100 рублей вышеФото: архив "КП"
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До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Последние приготовления и вот он, праздник! Но чтобы успеть купить всем подарки и запастись продуктами для новогоднего стола, нужно оставить не только свои нервы, но и немало денег. В том числе и на передвижения по городу.

Цены на такси поднялись чуть ли не в два раза. Например, чтобы доехать из микрорайона Кислотные дачи до Садового, вместо привычных 250 придется отдать 410 рублей. А если хотите ехать без пробок по объездной - цена на 100 рублей выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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