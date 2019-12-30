Перед Новым годом цены на такси в Перми взлетели в два раза

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-30T08:45:26+03:00

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До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Последние приготовления и вот он, праздник! Но чтобы успеть купить всем подарки и запастись продуктами для новогоднего стола, нужно оставить не только свои нервы, но и немало денег. В том числе и на передвижения по городу.

Цены на такси поднялись чуть ли не в два раза. Например, чтобы доехать из микрорайона Кислотные дачи до Садового, вместо привычных 250 придется отдать 410 рублей. А если хотите ехать без пробок по объездной - цена на 100 рублей выше.

ИСТОЧНИК KP.RU