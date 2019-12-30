В Прикамье мужчина пытался сбежать от долгов через окно
В Пермском крае судебные приставы остановили мужчину, который пытался сбежать из здания суда через окно. Житель Краснокамска задолжал 11-летнему сыну 400 тысяч рублей. Алименты мужчина не платил, родительские обязанности не исполнял.
Все требования о явке должник игнорировал. Его оставили в суд принудительно. Там мужчина нервничал, вел себя беспокойно. Внезапно он вскочил и побежал в сторону окна, но судебный пристав успел его перехватить. В результате рассмотрения протокола суд назначил алиментщику наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU