«На стенах плесень и черные разводы». В Прикамье закрыли опасное кафе
В Пермском крае закрыли опасное для жизни и здоровья граждан кафе на территории гостиницы. Его проверили специалисты Роспотребнадзора.
В заведении нашли 16 нарушений санитарных правил. После обеда в кафе можно легко было попасть на больничную койку. Стены и потолок все в черных разводах и плесени, в производственных помещениях и санузлах нет раковин для мытья рук, при производстве блюд не соблюдены санитарные правила и нормы.
Суд признал владельца кафе виновным и постановил закрыть кафе на 30 суток. Приставы опечатали двери заведения и в течение всего срока будут следить за сохранностью пломб.
ИСТОЧНИК KP.RU