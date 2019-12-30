2019-12-30T08:13:35+03:00
Общество

«На стенах плесень и черные разводы». В Прикамье закрыли опасное кафе

Специалисты нашли 16 нарушений СанПиНа
Лилия Абибулаева
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Приставы опечатали двери заведения и в течение всего срока будут следить за сохранностью пломб.Приставы опечатали двери заведения и в течение всего срока будут следить за сохранностью пломб.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае закрыли опасное для жизни и здоровья граждан кафе на территории гостиницы. Его проверили специалисты Роспотребнадзора.

В заведении нашли 16 нарушений санитарных правил. После обеда в кафе можно легко было попасть на больничную койку. Стены и потолок все в черных разводах и плесени, в производственных помещениях и санузлах нет раковин для мытья рук, при производстве блюд не соблюдены санитарные правила и нормы.

Суд признал владельца кафе виновным и постановил закрыть кафе на 30 суток. Приставы опечатали двери заведения и в течение всего срока будут следить за сохранностью пломб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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