«Как в сказке». В Перми к Новому году украсили новый трамвай
На «Львенка» повесили светящуюся гирлянду
Пермяки омечают, что нарядный "Львенок" понимает настроение. Фото: Родион Балков "Мой город - Пермь".
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Город уже почти готов к празднованию Нового года. Улицы уже святятся иллюминацией, а ледовый городок уже готов встречать остей. Вот и новый трамвай тоже решили украсить к празднику.
«Львенок» - новый односекционный трамвай - появился на улицах Перми в ярких праздничных гирляндах.
Жителям города пришлось по вкусу новогоднее оформление транспорта. Пермяки омечают, что нарядный "Львенок" понимает настроение.
ИСТОЧНИК KP.RU