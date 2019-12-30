«Как в сказке». В Перми к Новому году украсили новый трамвай

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-30T07:05:27+03:00

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Город уже почти готов к празднованию Нового года. Улицы уже святятся иллюминацией, а ледовый городок уже готов встречать остей. Вот и новый трамвай тоже решили украсить к празднику.

«Львенок» - новый односекционный трамвай - появился на улицах Перми в ярких праздничных гирляндах.

Жителям города пришлось по вкусу новогоднее оформление транспорта. Пермяки омечают, что нарядный "Львенок" понимает настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU