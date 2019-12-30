В Перми арестовали 119 партий снюса

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-30T06:28:11+03:00

Также специалисты ведомства продолжают мониторить сайты, на которых размещена реклама запрещенных веществ Фото: архив "КП"

Всего в там было 379 упаковок вещества

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В Перми продолжают проверять табачные магазины на содержание сноса. С 23 по 29 декабря в Перми проверили 570 объектов. внеплановые мероприятия начаты на 88 объектах.

В 22 случаях в магазинах не было необходимых документов на никотиносодержащее вещество. Также на упаковке отсутствовала информация о производителе, адресе и месте производства. Всего специалисты Роспотребнадзора арестовали 119 партий, в которых было 379 упаковок в среднем от 20 до 24 порций.

Также специалисты ведомства продолжают мониторить сайты, на которых размещена реклама запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU