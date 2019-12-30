В Перми арестовали 119 партий снюса
В Перми продолжают проверять табачные магазины на содержание сноса. С 23 по 29 декабря в Перми проверили 570 объектов. внеплановые мероприятия начаты на 88 объектах.
В 22 случаях в магазинах не было необходимых документов на никотиносодержащее вещество. Также на упаковке отсутствовала информация о производителе, адресе и месте производства. Всего специалисты Роспотребнадзора арестовали 119 партий, в которых было 379 упаковок в среднем от 20 до 24 порций.
Также специалисты ведомства продолжают мониторить сайты, на которых размещена реклама запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU