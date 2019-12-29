По пути в Прикамье пропали туристы на снегоходах
На границе Свердловской области и Пермского края пропали два туриста на снегоходах. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что 28 декабря туристы выехали с туристической базы «Звезда», которая находится в 110 километрах от города Карпинск.
По информации ведомства, туристы двигались в сторону хребта Кваркуш на территории Пермского края. В «КП-Екатеринбург» сообщили, что на поиски туристов отправился вертолет Ми-8 МЧС России по Свердловской области.
В ГУ МЧС по Пермскому краю отметили, что держат ситуации на контроле, но приступить к поискам не могут, так как со стороны Пермского края к месту поисков не подобраться.
ИСТОЧНИК KP.RU