2019-12-29T13:07:19+03:00
Происшествия

По пути в Прикамье пропали туристы на снегоходах

Их ищут уже сутки
Лилия Абибулаева
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Они двигались в сторону хребта Кваркуш на территории Пермского края.Они двигались в сторону хребта Кваркуш на территории Пермского края.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На границе Свердловской области и Пермского края пропали два туриста на снегоходах. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что 28 декабря туристы выехали с туристической базы «Звезда», которая находится в 110 километрах от города Карпинск.

По информации ведомства, туристы двигались в сторону хребта Кваркуш на территории Пермского края. В «КП-Екатеринбург» сообщили, что на поиски туристов отправился вертолет Ми-8 МЧС России по Свердловской области.

В ГУ МЧС по Пермскому краю отметили, что держат ситуации на контроле, но приступить к поискам не могут, так как со стороны Пермского края к месту поисков не подобраться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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