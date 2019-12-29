2019-12-29T10:49:51+03:00
Общество

В Перми на стадионе «Энергия» построят многофункциональный комплекс

Его планируют открыть в 2022 году
Лилия Абибулаева
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На разработку проекта дается 13 месяцевНа разработку проекта дается 13 месяцевФото: Василий Вахрин
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В Перми на улице Советской может появиться новый многофункциональный комплекс с универсальными залами. Издание «Business Class» сообщает о том, что власти Прикамья объявили аукцион на разработку проекта спорткомплекса. Для строительства планируют снести недостроенные строения на площадке стадиона «Энергия» по адресу Советская, 100.

По плану, арена должна быть рассчитана на 1000 мест и спортивные мероприятия до 240 человек за смену.

На разработку проекта дается 13 месяцев. Начальная цена контракта 44,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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